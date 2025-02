Auto fuhr in München in Menschengruppe: Markus Söder geht von Anschlag aus

Bei der Fahrt eines Autos in einen Demonstrationszug in München sind laut Polizei mindestens 28 Menschen verletzt worden. Bei dem Fahrer des Wagens handle es sich um einen 24-jährigen Afghanen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) vermutet einen Anschlag dahinter.

München – In München ist am Donnerstagvormittag ein Auto in eine Menschengruppe gefahren. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) geht von einem Anschlag aus. „Es handelt sich wohl mutmaßlich um einen Anschlag“, sagte Söder am Donnerstag in einer ersten Stellungnahme am Ort des Geschehens. Die Polizei sprach von 28 zum Teil schwer verletzten Personen. Bei dem Fahrer des Wagens handle es sich um einen 24-jährigen Afghanen.