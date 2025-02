Fit in den Frühling mit der Olympic Gym Family!

Am 26. April 2025 werden in Innsbruck erneut Mitglieder der Olympic Family in den Ring steigen und so ein starkes Zeichen gegen Gewalt an Frauen & Kindern setzen – Stargast Peter Mairhofer vertritt ebenfalls die Olympic Family! Er verkörpert Fitness, Performance & Ästhetik als Fitness-Influencer und international gefragtes Model. Ein Event, das man nicht verpassen sollte. Tickets sind online unter www.charity-boxen.at oder direkt im Olympic Gym, in der Josef-Wilberger-Straße 23, 6020 Innsbruck erhältlich.