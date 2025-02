Ohne Führerschein unterwegs: 22-Jähriger rammte in Söll beinahe Mutter mit Kind (4)

Hätte eine 37-jährige Mutter Donnerstagfrüh in Söll nicht rasch reagiert, wären sie und ihr vier Jahre altes Kind um Haaresbreite von einem 22-Jährigen angefahren worden. Noch dazu war der Lenker ohne gültige Lenkberechtigung unterwegs.

Ein recht glimpflicher Unfall, der wesentlich schlimmer hätte enden können, ereignete sich Donnerstagfrüh. Wie die Polizei berichtet, war um etwa 7.20 Uhr ein 22-jähriger Österreicher mit seinem Auto auf der Gemeindestraße von Söll in Richtung Bergbahn unterwegs. Zum selben Zeitpunkt überquerte eine 37-jährige Österreicherin mit ihrem vierjährigen Sohn an der Hand die Gemeindestraße. Der 22-Jährige bemerkte Mutter und Sohn aus bisher ungeklärter Ursache nicht und fuhr direkt auf sie zu.

Geistesgegenwärtig riss die Mutter ihr Kind in letzter Sekunde zurück und wich dem Fahrzeug aus. Dabei fuhr ihr der Wagen jedoch über den Fuß, wodurch die 37-Jährige leicht verletzt wurde. Das Kind blieb bei alledem unverletzt. Der Lenker hielt im Anschluss sein Auto kurz an, fuhr dann jedoch unvermittelt weiter in Richtung Bergbahn. Die Erhebungen der Polizei kurz nach dem Unfall ergaben, dass der Lenker ohne gültigen Führerschein unterwegs war, da ihm dieser vorläufig abgenommen worden war. Der Mann wird angezeigt. (TT.com)