Doch kein Masern-Fall: Falscher Alarm um erkranktes Kind in Kirchberg

Kirchberg in Tirol – Nachdem das Land Tirol am späten Donnerstagnachmittag einen Masernfall in Kirchberg meldete, gibt es nun Entwarnung. „Der Masernfall ist nach einer weiteren standardmäßig durchgeführten Kontrolltestung nun als negativ zu bewerten“, heißt es in einer Aussendung des Landes vom Freitagnachmittag. Zuvor hatte es geheißen, ein an Masern erkranktes Kind habe sich im Gasthaus „z‘Röhrmoos“ aufgehalten.