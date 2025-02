Masern-Fall in Kirchberg: Erkranktes Kind hielt sich in Gasthaus auf

Kirchberg in Tirol – Wie das Land Tirol am Donnerstag bekannt gab, hielt sich ein an Masern erkranktes Kind am Montag, 10. Februar, im Gasthaus „z‘Röhrmoos“ auf. Personen, die ebenfalls zwischen 11.30 Uhr und 14 Uhr dort waren, sollen ihren Impfstatus und den ihrer Angehörigen auf zwei Masern-Impfungen prüfen.