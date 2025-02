„Politiker“ warb mit Geldanlage: Osttiroler (51) überwies mehr als 10.000 Euro an Betrüger

Innsbruck – Ein 51-jähriger Osttiroler stieß auf YouTube auf ein Fake-Video, in dem ein ehemaliger Politiker mit einer lukrativen Geldanlage warb. Im guten Glauben rief der Mann bei der angegebenen Telefonnummer an. In weiterer Folge überwies er in sechs Transaktionen mehr als 10.000 Euro auf ein deutsches Konto.