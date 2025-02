Pariser Klimaziele zehn Jahre danach in weiter Ferne

Die Pariser Klimaziele drohen zu scheitern. Davor warnte zuletzt ein Bericht des UNO-Umweltprogramms UNEP Ende 2024 und rief die Staatengemeinschaft wieder einmal zu massiven Maßnahmen auf. 2025 jährt sich die Einigung bei der UNO-Klimakonferenz in Frankreich nun zum zehnten Mal: Am 12. Dezember 2015 beschlossen 197 Staaten ein neues, globales Klimaschutzabkommen. Zehn Jahre danach scheinen die damals festgelegten Ziele nur noch schwer realisierbar zu sein.

Seit dem UNEP-Aufruf Ende Oktober vergangenen Jahres setzte sich dann zunehmend eine eher pessimistisch stimmende Entwicklung fort: Während die UNO-Weltklimakonferenz COP29 in Aserbaidschan mit einem minimalen Kompromiss und einem deutlich unter den Forderungen gelegenen Klimafinanzierungsziel geendet hat, endete mit 2024 gleichzeitig auch das erste Jahr seit Messbeginn, in dem es im Durchschnitt über 1,5 Grad wärmer als im vorindustriellen Mittel war.

Eine im Februar 2025 erschienene Studie in "Nature Climate Change" stellte jedoch in Aussicht, dass das Überschreiten der 1,5 Grad kein Ausreißer war, sondern mit bis über 99 Prozent Wahrscheinlichkeit ein Hinweis, in eine jahrzehntelange Periode mit einer derartigen Temperaturerhöhung eingetreten zu sein. Das ergaben Berechnungen eines österreichisch-deutschen Expertenteams.

Die UNO-Frist zur Einreichung neuer Klimaziele endete am vergangenen Montag, die Mehrheit der Staaten ließ diese verstreichen. Bis diese nachgereicht werden, lebt zumindest die Hoffnung, dass die neuen Klimaschutzpläne in Summe wieder ein Schritt in die richtige Richtung sein werden und so das zehnjährige Jubiläum des Pariser Klimavertrags vielleicht doch noch ein Grund zum Feiern wird.