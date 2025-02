Ermittler sehen islamistisches Motiv bei Anschlag in München

Nach dem mutmaßlichen Anschlag auf eine Gruppe von Demonstranten in München vom Donnerstag gehen Ermittler von einem islamistischen Motiv des Autofahrers aus. Das sagte die Leitende Oberstaatsanwältin der Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus (ZET) der Generalstaatsanwaltschaft München, Gabriele Tilmann, bei einer Pressekonferenz am Freitag. Die Behörden in Deutschland gehen von versuchtem Mord aus.

Mit einem in eine Menschenmenge gelenkten Auto waren in München am Donnerstag nach neuesten Zahlen 36 Menschen verletzt worden, einige schwer. Der verdächtige Autofahrer hielt sich laut Polizei rechtmäßig in Deutschland auf.