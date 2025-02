Vollbrand vor Schwazer Einkaufsmarkt: Mehrere Container standen in Flammen

Schwaz - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag gerieten in Schwaz gleich mehrere Müllcontainer in Vollbrand. Die Container mit je 1100 Liter Fassungsvermögen, die mit Kunststoff gefüllt waren, befanden sich in einer eingezäunten und versperrten Müllinsel eines Einkaufsmarktes.