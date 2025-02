Sarkophag von AKW Tschernobyl bei Drohnenangriff beschädigt

Die Drohne habe die Ummantelung des zerstörten AKW-Blocks getroffen und ein Feuer ausgelöst, das mittlerweile wieder gelöscht werden konnte. Der Kreml bestritt den Angriff.

Kiew – Ein russischer Drohnenangriff hat in der Nacht auf Freitag die Schutzhülle des verunfallten Reaktors des AKW Tschernobyl getroffen. Der Sarkophag sei „erheblich beschädigt“ worden, teilte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mit. Die Drohne habe die Ummantelung des zerstörten AKW-Blocks getroffen und ein Feuer ausgelöst, das mittlerweile wieder gelöscht werden konnte, sagte er. Die Strahlungswerte seien bisher noch nicht gestiegen. Der Kreml bestritt den Angriff.

Eine Drohne mit einem „hochexplosiven Sprengkopf“ habe die Abdeckung des zerstörten vierten Reaktors getroffen. „Es gibt ein Land in der Welt, das solche Objekte attackieren kann, dass die Territorien von Atomkraftwerken besetzt und Kampfhandlungen führt, ohne überhaupt über die Konsequenzen nachzudenken – und das ist das heutige Russland“, erklärte Selenskyj. Laut der ukrainischen Luftwaffe griff Russland in der Nacht mit mehr als 100 Drohnen an. Besonders betroffen waren Regionen im Norden des Landes, in denen auch das Kernkraftwerk Tschernobyl liegt.

Das russische Präsidialamt dementierte hingegen eine Verwicklung in den Angriff. Er kenne zwar nicht die genauen Umstände. „Ich weiß aber eins: Es kann nicht sein, dass Schläge gegen irgendwelche Objekte der atomaren Infrastruktur oder der Infrastruktur der Atomenergie geführt werden“, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. „Das russische Militär tut so etwas nicht.“ Und weiter betonte Peskow: „Dies ist wahrscheinlich eine weitere Provokation, weitere Fake News. Das ist genau die Taktik, die das Kiewer Regime, das manchmal bis zum Äußersten geht, bevorzugt.“

IAEA in höchster Alarmbereitschaft

Die Internationale Atomenergie-Organisation IAEA äußerte sich alarmiert. In der Nacht gegen 1.50 Uhr Ortszeit (0.50 Uhr MEZ) hätten die dort stationierten internationalen Atombeobachter eine Explosion am Sarkophag um den havarierten Reaktor vier gehört, teilte die in Wien ansässige Behörde auf der Online-Plattform X mit. Diese habe einen Brand verursacht. Brandschutzpersonal und -fahrzeuge seien innerhalb weniger Minuten vor Ort gewesen. „Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gibt es keine Anzeichen für einen Bruch des inneren Sicherheitsbehälters. Die Strahlungswerte innerhalb und außerhalb bleiben normal und stabil.“

Die IAEA beobachte die Situation weiter. IAEA-Direktor Rafael Grossi sagte, dass der Zwischenfall in Tschernobyl und die jüngste Zunahme militärischer Aktivitäten in der Umgebung des Kernkraftwerks Saporischschja die anhaltenden Risiken für die nukleare Sicherheit unterstreichen. „Die IAEA bleibt in höchster Alarmbereitschaft“, sagte er.

Gewessler: Keine Gefahr für Österreich

Klimaschutzministerin ‪Leonore Gewessler (Grüne) betonte, dass es aktuell keine Berichte über erhöhte Strahlenwerte gebe. „Für Österreich besteht keine Gefahr“, schrieb die Ministerin auf der Plattform Bluesky. „Die Ereignisse in der Ukraine zeigen uns einmal mehr: Atomkraft bleibt ein unkontrollierbares Risiko und kann niemals eine sichere Energiequelle sein.“

Das Klimaschutzministerium stehe im Austausch mit den Behörden und der IAEA. „Es sind derzeit keine Auswirkungen außerhalb der Anlage zu erwarten“, erklärte das Ministerium auf X. Der Bereitschaftsdienst der Abteilung Strahlenschutz verfolge die weitere Entwicklung und werde weiter informieren.

Das österreichische Außenministerium äußerte sich „sehr beunruhigt“ über Russlands fortgesetzte Angriffe gegen die Ukraine, insbesondere den Angriff auf das Atomkraftwerk Chornobyl (Tschernobyl). „Russland muss aufhören, mit dem Feuer zu spielen! Nukleare Anlagen müssen jederzeit geschützt werden und der IAEA muss uneingeschränkter Zugang gewährt werden, um eine Katastrophe zu verhindern“, teilte das Ministerium auf X mit.

Ukraine fordert harte Antwort

Der ukrainische Energieminister Herman Haluschtschenko erklärte, dass die Anlage gebaut wurde, um die Welt vor Strahlung zu schützen, und dass der russische Angriff eine direkte Reaktion auf die weltweiten Bemühungen um nukleare Sicherheit und Strahlenschutz sei. „Die Antwort muss sofort und äußerst hart ausfallen“, so der Minister in einer Live-Fernsehsendung.

Das Energieministerium forderte die internationale Gemeinschaft in einer Erklärung auf, die „Bemühungen zu intensivieren, um Russland zu zwingen, terroristische Angriffe auf Atomanlagen einzustellen“. Russische Angriffe auf kritische Energieinfrastrukturen, insbesondere auf kerntechnische Anlagen seien „völlig inakzeptabel“. Jegliche Beschädigung von Schutzbarrieren, Stromversorgungssystemen oder Überwachungseinrichtungen könnte nicht nur für die Ukraine, sondern für die gesamte Region schwerwiegende Folgen haben, hieß es in der Erklärung.

„Jede Nacht führt Russland solche Angriffe auf die Infrastruktur und Städte der Ukraine durch“, ergänzte Selenskyj. Russland baue seine Armee weiter aus und ändere nichts an seiner „gestörten, menschenfeindlichen Staatsrhetorik. Das bedeutet, dass Putin sich definitiv nicht auf Verhandlungen vorbereitet – er bereitet sich darauf vor, die Welt weiter zu täuschen.“

Größter Atomunfall in der Geschichte

Am 26. April 1986 kam es im damals noch sowjetischen Atomkraftwerk Tschernobyl in der Nordukraine zum bisher größten Atomunfall der Geschichte. Wegen der radioaktiven Strahlung wurde eine Zone im Umkreis von etwa 30 Kilometern um den Unglücksort komplett gesperrt. Zehntausende Menschen wurden umgesiedelt. Bei den Rettungs- und Bergungsarbeiten erlitten Tausende Menschen schwere Strahlenschäden.

Über dem ersten Schutzschild wurde mit internationaler Hilfe ab 2010 ein neuer Sarkophag gebaut, der den Austritt von Radioaktivität verhindern soll. Auf dem Gelände lagern aber auch noch ausgebrannte Brennstäbe.

© IMAGO/SNA

Strom und Wasser nahe Saporischschja abgestellt

In der von Moskauer Truppen besetzten Kraftwerksstadt Enerhodar in der Nähe des Atomkraftwerks Saporischschja wurde unterdessen nach russischen Angaben die Strom- und Wasserversorgung abgeschaltet. Die ukrainische Armee habe 15 Artillerieschläge gegen das Wärmekraftwerk Saporischschja geführt, meldete die staatliche russische Nachrichtenagentur TASS. Beides wurde demnach inzwischen teilweise wiederhergestellt.