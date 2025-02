Wenn der Vater mit dem Sohne

Alles begann mit einer Maurerlehre und dem Wunsch, sein eigenes Geld zu verdienen. Hasan Iskanli war schon in der Lehre sehr zielstrebig unterwegs und wusste, dass er so schnell wie möglich selbstständig werden wollte. „Das war 1994. Ich hatte gerade meinen Lehrabschluss in der Tasche und beschäftigte mich sogleich mit der Gründung eines Betriebes“, erzählt Hasan Iskanli. Bald darauf eröffnete er seine Firma IMMO-Bauunternehmen GmbH im Milser Gewerbegebiet. „Ich wollte immer schon mit meinen Händen ein Werk schaffen, das noch lange sichtbar ist“, erzählt Hasan seine Beweggründe, als Jugendlicher eine Maurerlehre zu starten und dann ein Unternehmen aufzubauen.

Besonders stolz ist er, dass sein Sohn Volkan in seine Fußstapfen tritt. „Mein Sohn machte ebenfalls eine Lehre als Maurer – allerdings in einem anderen Betrieb. Diese hat er erfolgreich abgeschlossen und ich denke, ich war definitiv sein Vorbild. Er begleitete mich immer auf den Baustellen – das hat ihn schon als kleines Kind sehr interessiert“, erzählt Hasan Iskanli. Mittlerweile ist Volkan ebenfalls in die Geschäftsführung des Familienbetriebes eingestiegen. Ein schönes Beispiel, was mit einer Lehre alles möglich ist. Apropos: Hasan rät jungen Lehrlingen, „sich gut zu überlegen, für welchen Lehrberuf sie sich entscheiden, es soll ja schließlich auch Spaß machen, und natürlich sollte man Angefangenes auch zu Ende bringen“. Seine Branche sieht er als absolut zukunftssicher, denn „gebaut wird immer“.