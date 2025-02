Lehre bietet schnelleren Berufseinstieg für Maturanten

In der aktuellen Bildungslandschaft rückt die duale Ausbildung immer mehr in den Fokus, insbesondere für Maturanten, die nach dem Schulabschluss oft unsicher sind, wie es weitergehen soll. „Wir sprechen bewusst von Maturanten, die nach der Schule einen klaren Weg suchen. Es ist wichtig, dass sie verstehen, dass die duale Ausbildung eine wertvolle Alternative zur Universität ist“, erklärt David Narr, Bildungskoordinator der Wirtschaftskammer Tirol.

Ein weiterer Vorteil der dualen Ausbildung nach der Matura sei die Möglichkeit einer verkürzten Lehrzeit um ein Jahr, was es den Absolventen ermöglicht, schneller in die Berufswelt einzutreten. Zudem ist es im nächsten Schritt nach der Lehrabschlussprüfung möglich, in vielen Berufen eine Meisterprüfung abzulegen. Diese ist dem Bachelor gleichgestellt.