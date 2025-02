Drei Jugendliche in Vomp attackiert und mit Messer bedroht

Vomp – Bereits vergangenes Wochenende kam es in Vomp zu einem Fall gefährlicher Drohung, wie die Polizei am Freitag in einer Aussendung berichtete. Auf Höhe der Firma Tyrolit waren am 8. Februar drei Jugendliche (eine 13-Jährige sowie ein 14- und ein 16-Jähriger) auf der Vomper Straße unterwegs, als sie drei junge Burschen sahen, die mit Böllern hantierten.