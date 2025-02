Jugendliche in Vomp attackiert und bedroht: Polizei forschte Verdächtigen aus

Vomp – Vor zwei Wochen kam es in Vomp zu einem Fall gefährlicher Drohung, die Polizei bat daraufhin um Hinweise. Nun konnten die Beamten einen 15-jährigen Verdächtigen ausforschen. Der Jugendliche bestreitet die Tat, er wird auf freiem Fuß angezeigt.

Auf Höhe der Firma Tyrolit waren am 8. Februar drei Jugendliche (eine 13-Jährige sowie ein 14- und ein 16-Jähriger) auf der Vomper Straße unterwegs, als sie drei junge Burschen sahen, die mit Böllern hantierten. Nachdem die 13-Jährige in Richtung der Burschen geblickt habe, hätten diese die Gruppe beschimpft.

Der 14- und der 16-Jährige gaben gegenüber der Polizei an, von den Unbekannten geschubst, gestoßen und in türkischer Sprache beschimpft worden zu sein. Einer der drei Burschen habe ein Butterfly-Messer gezückt und ein Zustechen in den Rücken des 14-Jährigen angedeutet. Anschließend hätten alle Jugendlichen den Ort verlassen. Verletzt wurde niemand. (TT.com)