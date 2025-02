Skandal um Kanye West: US-Rapper überschreitet erneut eine rote Linie

Los Angeles, Innsbruck – „Dieses Shirt wollte ich seit Jahren machen“, schrieb Kanye West auf X zum Bild seines neuesten Produkts. Der Rapper war am Sonntag während des Super Bowls, dem Finale der US-Football-Meisterschaft, in einem Werbespot aufgetreten. Darin hatte der mit einer brillantenbesetzten Zahnschiene, sogenannten „Grillz“, geschmückte West ZuschauerInnen aufgefordert, die Website seiner 2015 gegründeten Modemarke Yeezy zu besuchen.

Am Dienstag war die vom Unternehmen Shopify unterstützte Website dann offline. Unter der bisherigen Webadresse erschien nur noch der Hinweis: „Etwas ist schiefgelaufen“, gefolgt von „Dieser Shop ist nicht verfügbar“. Alle Händler müssten sich an die Regeln der Plattform halten, erklärte Shopify. Wenige Tage zuvor war bereits Wests Konto auf X deaktiviert worden, nachdem der Rapper dort zuvor tagelang unter anderem wüste antisemitische Statements gepostet hatte.

Das ist für den Ex-Mann von Kim Kardashian nichts neues: West, der sich inzwischen in Ye umbenannte, fiel in jüngerer Zeit vor allem mit seinem erratischen Verhalten auf. Unter anderem sorgte er wiederholt mit antisemitischen und Adolf Hitler verherrlichenden Äußerungen für Kontroversen. Der deutsche Sportartikelhersteller Adidas, der Wests Kollektionen herausgebracht hatte, und weitere Unternehmen beendeten daraufhin Ende 2022 die Zusammenarbeit mit dem US-Rapper.

Ein Kampagnenvideo gegen Antisemitismus ging auf Wests Verkaufsversuch viral. Darin zu sehen sind diverse jüdische Promis, wie Jake Gyllenhaal, Mila Kunis und David Schwimmer. Sie alle tragen ein weißes T-Shirt, auf das ein Mittelfinger, ein Davidstern, und darunter der vermeintliche Adressat der Nachricht „Kanye“ in Großbuchstaben gedruckt ist. Das Video ist mit dem Remix des hebräischen Volkslieds „Hava Nagila“ unterlegt, was so viel wie „Lasst uns glücklich sein“ bedeutet.