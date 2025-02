Drei weitere Gaza-Geiseln vor der Freilassung

Nach einem Nervenkrieg um die Zukunft der Waffenruhe im Gazastreifen will die islamistische Hamas am Samstag nun doch drei weitere israelische Geiseln freilassen. Im Gegenzug soll Israel Hunderte inhaftierte Palästinenser auf freien Fuß setzen. Die Waffenruhe hatte tagelang am seidenen Faden gehangen, nachdem die Hamas eine Aussetzung der Geiselfreilassungen verkündet hatte. Israel verstoße gegen Vereinbarungen und behindere Hilfslieferungen, meinten die Islamisten.