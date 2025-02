Auto begann auf der Loferer Straße zu brennen, Feuerwehr eilte zum Einsatz

Am Freitagabend brannte auf der Loferer Straße (B178) ein Fahrzeug. Wie die Polizei in einer Aussendung berichtet, war gegen 22 Uhr eine 25 Jahre alte Österreicherin mit ihrem Wagen auf der B178 von Ellmau kommend in Richtung Söll unterwegs. Plötzlich musste die Frau aufgrund eines technischen Gebrechens das Auto anhalten.