Unfall mit Fahrerflucht auf der Mieminger Straße: Polizei sucht Zeugen

Am Freitagabend gegen 18.10 Uhr überholte ein Lenker auf der Mieminger Straße (B189) in Fahrtrichtung Fronhausen, unmittelbar vor einer Kurve, einen vor ihm fahrenden Wagen. Ein 47-jähriger Türke, welcher mit seinem Auto gerade auf der Gegenfahrbahn unterwegs war musste, um eine Frontalkollision zu vermeiden, nach rechts in den Straßengraben ausweichen.