Heimsieg von Kobayashi in Sapporo, gleich vier ÖSV-Adler in den Top Ten

Ryoyu Kobayashi verhinderte am Samstag bei seinem Heim-Weltcup in Sapporo den nächsten Österreicher-Sieg der Skispringer. Dem Japaner gelang dies mit Weiten von 137 und 136,5 m überlegen, denn er verwies Jan Hörl um gleich 19,7 Punkte auf Platz zwei. Dritter wurde nur 0,1 Punkte vor Weltcupleader Daniel Tschofenig der Slowene Domen Prevc. Stefan Kraft wurde Sechster, Manuel Fettner sorgte als Achter für den vierten ÖSV-Mann in den Top Ten.