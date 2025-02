Stromausfall im Großraum Zirl Samstagmittag: 7000 Haushalte waren kurzzeitig betroffen

In rund 7000 Haushalten ging am Samstagmittag im Großraum Zirl nichts mehr. Der Grund dafür war ein großflächiger Stromausfall. Laut Tinetz waren um etwa 13 Uhr in Zirl rund 4500 Netzkunden unterversorgt, in Oberperfuss rund 1400. Auch in Ranggen, Inzing, Kematen und Sellrain waren mehrere Hundert Kunden vom Ausfall betroffen.