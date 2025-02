Lawinenabgang in den Stubaier Alpen: Tourengeher von Schneemassen verschüttet

Grinzens – „Lawinenabgang in den Nördlichen Stubaier Alpen“, lautete die Meldung der Leitstelle, die am Samstag kurz nach 12 Uhr einging. Auf TT-Nachfrage bei der Leitstelle Tirol hieß es, dass zu Mittag bei einem Lawinenabgang am Gamskogel (2659 Meter) im Bereich des Seejöchls im Gemeindegebiet von Grinzens zwei Personen von den Schneemassen erfasst wurden. Eine davon sei verschüttet worden.