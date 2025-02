Kollision bei Autobahnabfahrt: Zwei Verletzte nach Unfall in Gries am Brenner

Gries am Brenner – Am Samstag kam es in Gries am Brenner zu einem Verkehrsunfall. Ein 46-jähriger Pole fuhr mit seinem Auto von der Brennerautobahn ab und wollte gerade bei der Kreuzung in die Brennerbundesstraße abbiegen, als dort ein 75-jähriger Mann in Richtung Italien fuhr. Es kam zur Kollision.