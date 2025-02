Schwerer Betrug: Lkw-Ladung von Kufsteiner Firma verschwand am Weg nach England

Kufstein – Ein Kufsteiner Spediteur wurde Opfer von dreisten Betrügern. Der Unterländer erhielt einen Transportauftrag für eine Fracht von Holland nach England. Den Auftrag gab der Spediteur an ein anderes Transportunternehmen weiter.

Die Fracht wurde am Montag in Holland auf einen Lkw verladen. Am Zielort angekommen ist sie nie. Die beauftragte Spedition ist seither nicht mehr erreichbar. Die Kufsteiner Polizei ermittelt. (TT)