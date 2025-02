Auf Parkplatz in Kirchberg von Auto erfasst: 77-Jähriger erlag seinen Verletzungen

Nach einem Verkehrsunfall in Kirchberg am vergangenen Samstag ist ein 77-Jähriger seinen Verletzungen erlegen. Der Mann war am besagten Tag als Fußgänger auf einem Parkplatz eines Geschäfts an der Kitzbüheler Straße unterwegs. Ein 65-Jähriger bog mit seinem Auto auf den Parkplatz ein und erfasste den 77-Jährigen. Der Österreicher schlug mit dem Kopf auf der Motorhaube des Pkw auf und wurde anschließend zu Boden geschleudert. Zeugen leiteten sofort die Rettungskette ein.