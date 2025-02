Mindestens 15 Tote bei Massenpanik in Neu-Delhi

In Indien sind am Samstag mindestens 15 Menschen bei einer Massenpanik im Hauptbahnhof von Neu-Delhi ums Leben gekommen. 15 weitere Personen wurden verletzt, wie die Regierungschefin des Territoriums der Hauptstadt Indiens, Atishi Marlena Singh, Sonntagfrüh gegenüber Reportern bestätigte. Den Angaben zufolge war der Bahnhof in der indischen Hauptstadt stark überfüllt wegen des großen Andrangs von Reisenden auf dem Weg zum weltweit größten Pilgerfest Maha Kumbh Mela.

Erst Ende Jänner waren bei einer Massenpanik während des Pilgerfests in der nordindischen Stadt Prayagraj mindestens 30 Menschen auf dem Festivalgelände am Ufer des Ganges im Bundesstaat Uttar Pradesh ums Leben gekommen. Im Zentrum des sechswöchigen Festivals stehen rituelle Waschungen an der Stelle, wo sich der Ganges und der Yamuna mit dem nur in der Mythologie existierenden Strom Saraswati vereinigen. Bei den großen religiösen Festen Indiens kommt es immer wieder zu Massenpaniken.