Alpine Notlage in Berwang: Skitourengeher mit dem Hubschrauber geborgen

Drei Skitourengeher gerieten am Samstagnachmittag am Thaneller im Gemeindegebiet von Berwang in alpine Notlage. Der 45-jährige Deutsche, die 27-jährige Deutsche und der 47-jährige Österreicher konnten nicht wie gewohnt ihre bereits mehrmals begangene Route abfahren und wählten daher eine andere.