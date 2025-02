In Fasnachtswagen geklettert: Feierlichkeiten in Wenns sorgen für Unfall mit zwei Verletzten

Die Fasnacht in Wenns sorgte am Sonntag für zwei Verletzte. Wie die Polizei in einer Aussendung Montagmorgen berichtet, hielten sich gegen 17.45 Uhr drei einheimische Frauen im Alter zwischen 19 und 25 auf einem abgestellten Fasnachtswagen in Wenns auf. Zwei der drei jungen Frauen öffneten daraufhin ein geschlossenes Fenster des Wagens, kletterten hindurch und stürzten dann von einem angebauten Holzpodest etwa eineinhalb Meter auf die darunterliegende Wagendeichsel.