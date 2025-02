Wollte mit Falschgeld bezahlen: 32-Jähriger in Ischgl wurde rasch dingfest gemacht

Ischgl – Am Sonntagabend gegen 20.20 Uhr wurde die Polizei in Ischgl zu einem Einsatz gerufen. Die Meldung: Ein 32-jähriger Luxemburger habe in einem Gastrobetrieb versucht, mit gefälschten Banknoten zu bezahlen. Dem Mann konnte rasch das Handwerk gelegt werden: Die Beamten trafen den Luxemburger vor Ort an und nahmen ihn vorläufig fest.