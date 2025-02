Sorge um Pop-Superstar: Sängerin Shakira in Notaufnahme gebracht

Die kolumbianische Sängerin wurde wegen Unterleibsschmerzen in die Notaufnahme eingeliefert. Ein geplantes Konzert in Lima musste abgesagt werden. Es soll nachgeholt werden.

Lima – Die kolumbianische Sängerin und Songwriterin Shakira (48) ist wegen Unterleibsschmerzen in die Notaufnahme gebracht worden und musste deswegen ein Konzert in Perus Hauptstadt Lima absagen. „Ich bedauere, euch mitteilen zu müssen, dass ich gestern Abend wegen Unterleibsschmerzen in die Notaufnahme musste und derzeit im Krankenhaus liege“, teilte Shakira über Instagram mit.

„Die Ärzte, die mich behandeln, haben mir mitgeteilt, dass ich nicht in der Lage bin, heute Abend ein Konzert zu geben“, schrieb die Popsängerin („Hips Don't Lie“) weiter. Sie hoffe, dass es ihr am Montag wieder besser gehe und sie so schnell wie möglich entlassen werde.

Tournee mit neuem Album

Shakira befindet sich derzeit anlässlich ihres neuen Albums „Las Mujeres Ya No Lloran" („Frauen weinen nicht mehr“), für das sie kürzlich bei den Grammys in Los Angeles den Preis für das beste Latin-Pop-Album gewann, auf Tournee durch Lateinamerika. Es ist ihr erstes Album seit sieben Jahren.