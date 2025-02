Schockierende Tat in Niederösterreich: Ehepaar tot im eigenen Haus gefunden

Alberndorf im Pulkautal – Ein lebloses Paar ist am Sonntag in einem Haus in Alberndorf im Pulkautal (Bezirk Hollabrunn) entdeckt worden. Ein 58-Jähriger dürfte seine 51-jährige Frau und sich selbst erschossen haben. „Die Ermittlungen des Landeskriminalamts gehen in Richtung Tötung auf Verlangen mit anschließendem Suizid. Grund könnte eine schwere Erkrankung des Mannes gewesen sein“, bestätigte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner auf APA-Anfrage einen Krone-Bericht.