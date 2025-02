Nach Einlieferung ins Krankenhaus am Freitag: Gesundheitsupdate des Papstes sorgt für Beruhigung

Vatikanstadt – Der Papst hat „eine ruhige Nacht“ im Krankenhaus „Agostino Gemelli“ in Rom verbracht, in dem er sich seit Freitag wegen einer Bronchitis aufhält. Dies verlautete aus Vatikan-Kreisen am Montag. Der Zustand des Heiligen Vaters sei stabil, Therapien und Untersuchungen werden am Montag fortgesetzt. Weitere Mitteilungen über den Gesundheitszustand des 88-Jährigen könnten im Laufe des Tages veröffentlicht werden, hieß es.