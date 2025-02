Sorge um Papst: Muss wegen „komplexem Krankheitsbild“ länger im Spital bleiben

Papst Franziskus, der am Freitag wegen einer Bronchitis ins Krankenhaus eingeliefert wurde, verbrachte laut Sprechern eine „ruhige Nacht“. Allerdings sei sein Krankheitsbild laut Mitteilung aus dem Vatikan „komplex“.

Vatikanstadt – Der Papst muss wahrscheinlich länger im Krankenhaus „Agostino Gemelli“, in dem er seit Freitag wegen einer Bronchitis liegt. Nach einer neuen Diagnose, die der Vatikan verbreitete, leidet der 88-Jährige an einer „polymikrobiellen Infektion der Atemwege“, weshalb die Behandlung umgestellt werde. „Alle bisher durchgeführten Untersuchungen deuten auf ein komplexes Krankheitsbild hin, das einen entsprechenden Krankenhausaufenthalt erfordert“, hieß es in einer Vatikan-Mitteilung.