„Konklave“ bei BAFTA-Awards als bester Film ausgezeichnet

Der für acht Oscars nominierte Film „Konklave“ des österreichisch-schweizerischen Regisseurs Edward Berger hat bei den diesjährigen Britischen Filmpreisen (BAFTAs) triumphiert. Das Drama um die Papstwahl wurde am Sonntag in London in vier Kategorien ausgezeichnet, darunter die prestigeträchtigen Auszeichnungen für den Besten Film und den Herausragenden Britischen Film. Auch in den Kategorien Bestes adaptiertes Drehbuch und Bester Schnitt setzte sich Bergers Film durch.