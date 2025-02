Stark alkoholisierter Lkw-Lenker fuhr in Langkampfen gegen Leitschiene

Langkampfen – Am Montag kam es in der Früh auf der Inntalautobahn bei Langkampfen zu einem Unfall. Ein 41-jähriger Lkw-Lenker aus Indien fuhr gegen 9.40 Uhr in Fahrtrichtung Innsbruck, als er mit seinem Fahrzeug aus derzeit unbekannter Ursache die Leitschiene touchierte. Ein Zeuge, der den Vorfall und die auffällige Fahrweise des Lkw beobachtet hatte, verständigte umgehend die Polizei.