Neue Richtlinien für Sexualpädagogik an Schulen

Die Schulen erhalten neue Richtlinien für die Inanspruchnahme externer Angebote im Bereich der Sexualpädagogik. Nur jene Organisationen sollen für Aufklärungsarbeit in den Unterricht geholt werden dürfen, die auf einer von der Geschäftsstelle Sexualpädagogik erstellten Website eine entsprechende Beurteilung aufweisen, heißt es in einem Rundschreiben des Bildungsministeriums. Nach Inanspruchnahme müssen Lehrkräfte verpflichtend Feedback über die Arbeit des Anbieters abgeben.

Das an alle Schulen gerichtete Rundschreiben des Bildungsministeriums schließt damit weitgehend die Reform der Sexualpädagogik-Angebote externer Vereine ab. Diese werden von den Schulen gerne in Anspruch genommen, da Schülerinnen und Schüler das heikle Thema nicht mit ihren täglichen Lehrkräften besprechen wollen. Hintergrund des neuen Verfahrens waren Diskussionen um den auch an Schulen tätigen christlichen Sexualkundeverein TeenSTAR, in dessen Schulungsmaterialien u.a. Homosexualität als heilbares Identitätsproblem und Selbstbefriedigung als schädlich dargestellt wurden. Außerdem wurden kein Sex vor der Ehe und natürliche Empfängnisverhütung propagiert. Mittlerweile wurden diese Materialien laut dem Verein überarbeitet.