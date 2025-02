Streit an Innsbrucker Tankstelle eskalierte: 24-Jähriger schlug Mann brutal ins Gesicht und flüchtete

An einer Innsbrucker Tankstelle kam es am frühen Montagabend zu einem handfesten Streit, bei dem ein Mann schwer im Gesicht verletzt wurde.

Am Montag kurz nach 18 Uhr gerieten die Bekannte eines 24-jährigen Palästinensers und ein 29-jähriger Österreicher an einer Tankstelle in Innsbruck aneinander – zunächst verbal.