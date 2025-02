USA und Russland verhandeln über Frieden – Ukraine und Europa außen vor

US-Außenminister Marco Rubio und sein russischer Amtskollege Sergej Lawrow sprachen in Saudi-Arabien über eine Friedenslösung für die Ukraine. Vertreter der Ukraine und Europas saßen nicht mit am Tisch.

Riad – Der neue US-Außenminister Marco Rubio und sein russischer Kollege Sergej Lawrow kamen gestern in der saudischen Hauptstadt Riad zusammen. Es ging um eine Entspannung im bilateralen Verhältnis zwischen Washington und Moskau. Eine Beziehung, die seit Jahren tief zerrüttet ist. Und es ging um die Vorstellungen von US-Präsident Donald Trump über einen Friedensplan für die Ukraine. Die Ukraine selbst sowie ihre europäischen Unterstützer saßen freilich nicht mit am Verhandlungstisch.

Es sind die ersten Gespräche auf dieser Ebene und in einem solchen Format seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine am 24. Februar 2022. Auch ein mögliches Treffen zwischen Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin soll dabei vorbereitet werden. Trump hatte in der vergangenen Woche ein Telefongespräch mit Putin geführt und dabei nach eigenen Worten den „unverzüglichen“ Beginn von Verhandlungen über die Zukunft der Ukraine vereinbart. Am Sonntag betonte Trump erneut, dass es zeitnah zu einem Gipfeltreffen kommen könnte.

Von US-Seite nehmen an dem Treffen in Riad neben Rubio der Nationale Sicherheitsberater Mike Waltz und der Nahost-Sondergesandte Steve Witkoff teil. Moskau wird neben Lawrow etwa durch Präsidentenberater Juri Uschakow vertreten.

Rubio sagte erst kürzlich über Trump, er sei ein „Geschäftsmann, der mit Politik zu tun hat, kein Politiker". Auch wegen dieser Herangehensweise wird in Kiew befürchtet, dass Trumps Regierung einen Frieden zu für die USA vorteilhaften Bedingungen durchsetzen will, die für die Ukraine völlig inakzeptabel sind. Schon jetzt kontrolliert Russland einschließlich der bereits 2014 annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim fast ein Fünftel des ukrainischen Staatsgebiets.

Vor dem amerikanisch-russischen Außenministertreffen in der saudischen Hauptstadt Riad hat der russische Unterhändler Kirill Dmitrijew erste Gespräche mit den US-Vertretern geführt. In einem Interview mit dem US-Sender CNN lobte er die Leute aus dem Lager von US-Präsident Trump als große Problemlöser. „Und ich denke, dass Präsident Trump ein großer Problemlöser ist“, erklärte er.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj reiste parallel ebenfalls an den Golf und traf am Montag in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) Präsident Muhammad bin Zayed al-Nahyan. Am Mittwoch – also einen Tag nach dem russisch-amerikanischen Treffen – wird er ebenfalls in Saudi-Arabien erwartet.