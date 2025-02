Villach-Anschlag: Zwei Jugendliche mit schwersten Verletzungen noch auf Intensivstation

Villach – Nach dem Terror-Anschlag in Villach vom Samstag, bei dem ein 23-jähriger Syrer einen 14-jährigen Jugendlichen tötete und fünf Personen verletzte, waren am Dienstag noch zwei 15-Jährige auf der Intensivstation. Das teilte eine Sprecherin des Krankenhausbetreibers Kabeg am Dienstag mit.