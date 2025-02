Österreichische Hamas-Geisel Tal Shoham wird am Samstag freigelassen

Die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas will am Samstag nach eigenen Angaben sechs weitere lebende Geiseln freilassen. Es handle sich um die letzten lebenden Gefangenen, die in der ersten Phase des Waffenruhe-Abkommens mit Israel freikommen sollen, sagte Hamas-Verhandlungsführer Khalil al-Hayya am Dienstag in einer vom Hamas-Sender al-Aksa TV übertragenen Rede. Kurz zuvor hatte er angekündigt, am Donnerstag die Leichen von vier Geiseln an Israel zu übergeben. (APA, AFP)