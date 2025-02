Arbeitsunfall auf Baustelle in Oberösterreich: Zwei Männer kamen ums Leben

Traun – Auf einer Baustelle im oberösterreichischen Traun (Bezirk Linz-Land) sind Dienstagmittag zwei Arbeiter tödlich verunglückt, bestätigte die Polizei am Abend einen Bericht des ORF Oberösterreich. Ein 51-Jähriger und ein 25-Jähriger arbeiteten an einem Liftschacht im dritten Stock, als die Bretter, auf denen sie standen, durchbrachen. Die beiden stürzten durch den Schacht direkt auf einen 29-jährigen Kollegen, der im Erdgeschoss arbeitete.

Die drei verletzten Männer wurden sofort von Baustellenmitarbeitern aus dem Schacht geborgen. Auch die Rettungskette wurde in Gang gesetzt. Trotz Reanimationsversuchen verstarb der 51-Jährige noch am Unfallort. Die beiden anderen Verletzten wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Der 29-Jährige verstarb dort am Nachmittag.