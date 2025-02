Nach Abzug Israels: Libanons Zivilschutz findet 23 Leichen

Nach dem Abzug der israelischen Armee aus dem Südlibanon hat der libanesische Zivilschutz in grenznahen Orten nach eigenen Angaben 23 Leichen gefunden. "Teams von Spezialisten ist es heute gelungen, 14 Leichen in Mais al-Jabal, drei in Marqaba, drei in Kfar Kila und drei weitere in Odaisseh zu bergen", hieß es in einer Erklärung des Zivilschutzes, die am Dienstag von der staatlichen libanesischen Nachrichtenagentur verbreitet wurde.