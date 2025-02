Austro-Eurofighter bekommen Update

Die Grünen zweifeln an der Nachhaltigkeit der Investition. "Einerseits sollen die Eurofighter bis 2027 aufgerüstet werden, andererseits gelten sie in wenigen Jahren als veraltet", kritisierte Wehrsprecher David Stögmüller in einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber der APA: "Warum investieren wir Unsummen in ein System, das bald ersetzt werden muss, anstatt eine langfristige Strategie für eine nachhaltige und effiziente Luftraumsicherung zu entwickeln?"