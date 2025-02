Syrer-Verein warnt nach Anschlag vor Verallgemeinerung

Nach dem mutmaßlich islamistisch motivierten Terror-Anschlag in Villach, bei dem ein 23-Jähriger Syrer am Samstag einen 14-jährigen Jugendlichen tötete und fünf Personen verletzte, hätten auf Social Media Hasskommentare und rassistische Beleidigungen gegenüber der syrischen Gemeinde in Österreich zugenommen, kritisierte Abdulhkeem Alshater, Vorsitzender des Vereins Freie syrische Gemeinde, im Gespräch mit der APA. Er warnt davor, nun alle Syrer verantwortlich zu machen.