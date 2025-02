Radikalisierung durch TikTok-Influencer

Der Attentäter, der am Wochenende in Villach einen 14-Jährigen tötete und fünf Menschen verletzte, reiht sich ein in eine Gruppe von Einzeltätern, die sich auf TikTok radikalisiert hat. Social Media und Influencer sorgen seit längerem für die Radikalisierung von Nutzern, in Reaktion auf die Tat in Villach wurden bereits Rufe nach einem TikTok-Verbot laut. Politikwissenschaftler Thomas Schmidinger tritt hingegen für einen verstärkten Fokus auf radikalisierende Influencer ein.

Auf Apps wie TikTok, Instagram, sowie Discord, Steam und der Website 4chan finden sich potenziell radikalisierende Inhalte zuhauf. Die Algorithmen, die auf Apps wie TikTok agieren, lernen, welche Videos lange angesehen werden. Wird ein Video in den Feed eingespielt und länger damit interagiert, folgen in Zukunft ähnliche Videos. Damit Videos von der Plattform genommen werden, müssen diese gegen die Community-Richtlinien verstoßen. Inhalte werden entweder von der TikTok-eigenen Technologie von der Plattform entfernt oder von menschlichen Moderatorinnen und Moderatoren.

Seit 7. Juni 2022 gilt in der Europäischen Union die Vorschrift, dass Internetplattformen terroristische Inhalte zum Zweck der Radikalisierung bis maximal eine Stunde nach deren Identifikation löschen müssen. Anordnungen zur Entfernung können auch von nationalen Behörden gestellt werden.

Wird systematisch gegen die Vorschriften verstoßen, kann es dazu kommen, dass die Internet-Plattformen bis zu vier Prozent ihres Umsatzes Strafe zahlen müssen. Die Kurzvideoplattform TikTok hat gemäß der EU Terrorist Online Regulation eine Richtlinie gegen gewaltbereiten Extremismus erstellt. Extreme Inhalte werden dennoch verbreitet. Im Falle des 23-jährigen Syrers führte wird davon ausgegangen, dass sein Videokonsum zu dem Attentat führte.

Das soziale Medium Facebook hätte, so Schmidinger gegenüber der APA, nach 2014 gute Maßnahmen gesetzt, um extremistische Inhalte nicht weiter zu verbreiten. "Das ist offenbar bei TikTok nicht so ganz so bis jetzt. Also da kann man sich natürlich Maßnahmen auch überlegen, indem man halt Druck auf diese Netzwerke ausübt, dass sie gewisse extremistische Inhalte nicht mehr weiter verbreiten", fügt Schmidinger hinzu.

Der stellvertretende Direktor der Dokumentationsstelle Politischer Islam, Ferdinand Haberl, äußerte sich in einem offiziellen Statement: "Islamistische Influencer und Gruppen agieren vermehrt über Staatsgrenzen hinweg, insbesondere im Online-Bereich und in den sozialen Medien, wo oftmals höhere Reichweiten möglich sind. Vor allem Jugendliche werden damit auf eine niederschwellige Art und Weise mit extremistischem Gedankengut in Berührung gebracht und schlimmstenfalls radikalisiert. Islamistische Inhalte sind potenziell auf jedem Handy oder Laptop mit Internet ortsunabhängig abrufbar und in ihrer Bildsprache auf die junge Generation zugeschnitten. Es handelt sich um ein transnationales Phänomen, welches über Online-Kanäle in unterschiedlichen Sprachen auch in Österreich ankommt."

Einschneidende Ereignisse wie die Coronapandemie oder die Kriege in der Ukraine und in Gaza können zu einer verstärkten Radikalisierung führen. Julia Ebner schreibt in ihrem Werk "Massenradikalisierung", dass die Frage gestellt werden sollte, wer durch die psychischen und ökonomischen Krisen der vergangenen Jahre besonders gefährdet sei, von radikalen Inhalten angesprochen zu werden. So könne einer übermäßigen Polarisierung entgegengewirkt werden.