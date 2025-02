Geisterfahrer in Österreich: Hier wurden 2024 die meisten gemeldet

Das Bundesländerranking führt erstmals die Steiermark an. In geringem Abstand folgen Niederösterreich und Kärnten. Am wenigsten Geisterfahrer wurden in Wien gemeldet. Einen leichten Anstieg an Meldungen gab es in der Steiermark und dem Burgenland. In allen übrigen Bundesländern wurde ein Rückgang an Geisterfahrermeldungen registriert.

Am wenigsten Geisterfahrer sind im Februar unterwegs. Die höchste Anzahl an Meldungen gibt es im Sommerdrittel von Juni bis September: Im August wurden 49 Meldungen gezählt. Auch der Tag mit den meisten Meldungen ereignete sich im Sommerquartal: Am 25. Juni wurden sieben Geisterfahrer gemeldet. Am Wochenende waren auch im Jahr 2024 am meisten Geisterfahrer unterwegs, besonders oft an den Samstagen. Abends zwischen 21 und 24 Uhr wurden am häufigsten Geisterfahrer gemeldet. Am unwahrscheinlichsten war es in der Früh zwischen 6 und 9 Uhr, einem Geisterfahrer zu begegnen.