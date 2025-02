47-jährige Frau bei Streit in Wiener Wohnung getötet, 20-Jähriger festgenommen

Wien – Eine 47-Jährige ist am Dienstagabend im Zuge eines Streits in einer Wohnung in Wien-Leopoldstadt getötet worden. Ein 20-Jähriger gilt als tatverdächtig. Er gab an, sich lediglich gegen vermeintliche Angriffe der Frau gewehrt zu haben, berichtete die Landespolizeidirektion. Aufgrund der massiven Verletzungen des Opfers – unter anderem am Kopf – gehen die Ermittler jedoch von einem Tötungsdelikt aus. Der Österreicher wurde gegen 20.50 Uhr in der Wohnung festgenommen.