Papst Franziskus verbrachte ruhige Nacht, Gläubige beten vor dem Krankenhaus

Papst Franziskus hat nach offiziellen Angaben nach der neu diagnostizierten Lungenentzündung eine ruhige Nacht verbracht. Dies teilte ein Sprecher des Vatikans Mittwoch früh mit. Das 88 Jahre alte Oberhaupt der katholischen Kirche liegt seit vergangenem Freitag in Rom in einem Krankenhaus. Nach der neuen Diagnose sind die Sorgen um Franziskus größer geworden.

Am Abend hatte der Vatikan mitgeteilt, dass bei einer Computertomographie der „Beginn einer beidseitigen Lungenentzündung“ festgestellt wurde. Dies bedeutet, dass beide Lungenflügel von der Infektion betroffen sind. Davon war bisher nicht die Rede. Zudem hieß es in der Mitteilung, das Krankheitsbild sei weiterhin „komplex“. Der Papst leidet demnach an einer Infektion durch mehrere Erreger, was die Behandlung insgesamt erschwert.