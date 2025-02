Geht es jetzt ganz schnell? ÖVP und SPÖ streben „entscheidenden Schritt“ an

Ofiziell will man sich nicht äußern, aus Verhandlerkreisen werden die Stimmen aber immer lauter, die eine Einigung in den Koalitionsgesprächen zwischen ÖVP und SPÖ in Aussicht stellen. Noch diese Woche soll ein „entscheidender Schritt“ gesetzt werden. Dann soll auch die Öffentlichkeit informiert werden.