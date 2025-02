Plagiats-Vorwürfe gegen Meghan: Gemüter kochen über

In einem kleinen Dorf ist der Ärger um das neue Logo der neuen Lifestylemarke von Herzogin Meghan groß. Plagiats-Vorwürfe sorgen für Trubel auf Mallorca und wohl wieder einmal beim royalen Paar, denn Meghan wird auch in den sozialen Medien heftig kritisiert.

In einem ehemals verschlafenen Dorf auf Mallorca kochen die Gemüter hoch: Auslöser dafür ist niemand geringeres als Herzogin Meghan. Sie steht im Kreuzfeuer der Kritik, denn ihr neues Logo für die Lifestylemarke „As Ever“ gleicht auffällig dem Wappen der Gemeinde Porreres.

Die Bürgermeisterin, Xisca Mora, fordert die Rücknahme des Designs, das eine Palme mit zwei Vögeln zeigt. Dieses sei eine „totale Kopie“ des Wappens von Porreres, sagte Mora der spanischen Zeitung El País. Auch in den sozialen Medien wurde Meghan kritisiert. Die 43-Jährige hatte die Umbenennung ihrer Marke von „American Riviera Orchard“ in „As Ever“ bei Instagram verkündet.

Trotz der Ähnlichkeit wird das Dorf, indem es brodelt, auf rechtliche Schritte verzichten. Die Bürgermeisterin habe mit der Rechtsabteilung ihrer Stadt darüber gesprochen. Und „eine Plagiatsanzeige ist kompliziert und kostspielig, und eine kleine Stadt wie die unsere ist nicht in der Lage, gegen die englische Krone zu kämpfen“, sagte Mora. Deshalb werde man sich vorerst auf die Forderung beschränken, das Logo zurückzuziehen.

Die Ähnlichkeit des Markenauftritts zum Stadtwappen der 6000-Seelen-Gemeinde ist nicht von der Hand zu weisen: In beiden Fällen ist eine Palme mit zwei Vögeln an der Seite zu sehen. „Es ist praktisch ein identisches Bild“, schrieb El País. Die Farbwahl unterscheidet sich allerdings, auf dem aus dem Jahr 1370 stammenden Stadtwappen sind Schwalben zu sehen, bei Meghans wohl Kolibris. Im Gespräch mit der Regionalzeitung Ara Balears äußerte die Bürgermeisterin den Verdacht, Meghan habe auf Mallorca „Agrartourismus betrieben“ und dabei das Wappen – das in Porreres vielerorts zu sehen ist – bemerkt. Auf Anfrage äußerten sich die Sprecher von Harry und Meghan zunächst nicht zu dem Fall.