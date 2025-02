„Lichtblicke“ auf tt.com: Marianne Hengl im Gespräch mit Andreas Liebl

Innsbruck – In der Tiroler Fachberufsschule für Holztechnik in Absam begleitet er Lehrlinge. In der Justizanstalt Innsbruck kümmert er sich um die Menschen, die dort ihre Strafe absitzen oder noch auf ihren Prozess warten: Andreas Liebl ist Religionspädagoge und Gefängnisseelsorger. Warum es hinter Gittern ganz viel Hoffnung gibt und was das schönste Kompliment ist, das ihm seine Schüler:innen machen können, erzählt er Marianne Hengl in der neuen Ausgabe von „LICHTblicke & Wegweiser“. Zu sehen ist die 41. Folge der Gesprächsreihe am Donnerstag ab 18 Uhr.

An zwei Tagen in der Woche ist Andreas Liebl in der Justizanstalt als Seelsorger im Einsatz. „So viel gehofft wie in einem Gefängnis wird sonst ganz selten an einem Ort“, sagt er. „Die einen hoffen auf einen Brief von der Partnerin, den Eltern. Andere hoffen auf ein mildes Urteil. Und eigentlich alle hoffen auf ein Lächeln.“ Als Seelsorger sei er für den einen oder anderen „ein willkommenes Unterhaltungsprogramm“. Aber am Ende gehe es doch um die Frage, was wirklich wichtig ist im Leben.